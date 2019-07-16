Uluslararası İzmir Film Festivali Kısa Film, Belgesel Film, Kısa Animasyon Film, Yabancı Kısa Film, Yabancı Belgesel Film Aday Listeleri Açıklandı

2. Uluslararası İzmir Film Festivali kısa film, belgesel film, kısa animasyon film, yabancı kısa film, yabancı belgesel film adayları belli oldu. Festival komitesi tarafından belirlenen tüm finalist filmlerin gösterimleri 22 – 23 – 25 Temmuz 2019 tarihlerinde Fuar Kültürpark – İzmir Sanat’ta gerçekleştirilecek. Festivalin gösterim takvimi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kazananlar ise 26 Temmuz 2019 Cuma günü Fuar Kültürpark Lozan Girişi’nden saat 20:00’de kırmızı halı ile başlayacak törende açıklanacak ve duyurulacak.
- Basın Bülteni
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En İyi Animasyon Kısa Film Adayları
En İyi Yabancı Belgesel Film Adayları