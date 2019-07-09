Biray Dalkıran’ın yönettiği ve Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyzanur Mete ile Sercan Elikara’nın oynadığı 45-25: Kusursuz Cinayet, 06 Eylül 2019’da Bir Film dağıtımıyla DFGS Film & BD America tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ödül alan sosyal medya fenomenleri öldürülürken, her cinayetin ardından elde edilen kanıtlar, katilin bir sonraki kurban olduğunu göstermektedir. O güne kadar yüzlerce cinayeti aydınlatan Cinayet Büro dedektifleri, ilk defa iz bırakmayan zeki bir katil ve çözülmesi imkansız gibi gözüken bir bulmacayla karşı karşıyadırlar. Ya katili yakalayacak, ya da dünyanın ilk kusursuz cinayetler serisine tanık olacaklardır.

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