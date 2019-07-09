Nejat Toksoy’u Kaybettik

Bir dönemin efsane müzik grubu Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy, 09 Temmuz 2019 Salı günü hayatını kaybetti. 1960’ların ünlü gurubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964 yılında kuruldu. Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği ilk Altın Mikrofon Yarışması’na katılıp ikinci oldular ve yarışmanın ardından müzik dünyasında hızla yükseldiler. Mavi Işıklar grubu, Muzaffer Arslan’ın yönettiği Şeker Gibi Kızlar adlı sinema filminde orkestra olarak beyazperdeye geldiği gibi aynı filmin müziklerini de yaptı. Nejat Toksoy’a tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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