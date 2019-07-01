Andrew Jones’un yönettiği ve Mark Homer, Tom Ward Thomas, Dennis Farina ile Aaron Jeffcoate’in oynadığı Kurtuluş Günü (D-Day Assassins), 19 Temmuz 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

1944’te “The Filthy Thirteen” olarak bilinen bir grup Amerikan askeri, ölümcül bir görev için Normandiya’ya iniş yaparlar.

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