Bir Yaz Gecesi Sineması ile Bu Yaz Sinemanın Ritmini Yakala

Yaz aylarının merakla beklenen açık hava film gösterimleri Bir Yaz Gecesi Sineması, 11 – 14

Temmuz 2019 tarihleri arasında tarihi Beykoz Kundura’nın Boğaz kenarında yer alan eşsiz ortamında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu sene üçüncüsünü Kundura Sinema’nın düzenlediği Bir Yaz Gecesi Sineması müzik teması altında bir araya getirdiği seçkisi ile seyircileri beyazperdede Paris – Havana – New York rotasında cazın ustaları, kısa film seçkisi Jazz Shorts ve sürpriz gösterimi ile sinemanın ritmini gösteriyor.

İlgili