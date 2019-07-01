Kötü Şair’den Sinema Filmi

Sinema ve tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı Şerafettin Kaya, ilk sinema filmi olan Ben İyi Biri Olmadan Önce’nin çekimlerini bitirdi. Kendi yazdığı aynı isimli tiyatro oyunundan uyarladığı film, bir insanın büyük kentte yaşadığı zorlukları ve arkadaşlar arasında yaşanan ikilemi ortaya koyuyor. İyilik kavramının değişimi ve içinde yuvalanmış kötülüğü samimi bir dille anlatıyor. Film bir nevi iyi biri olmadan önceki halimizin doğuştan gelen içgüdüsel iyiliğini perdeye aktarıyor.

Basın Bülteni

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