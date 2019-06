Garip Özdem’i Kaybettik

Sinema sektörüne Ses Kayıt Teknisyeni olarak emek veren Garip Özdem, 21 Haziran 2019 Cuma günü hayatını kaybetti. Özden için 27 Haziran 2019 Perşembe günü Berlin Cemevi’nde anma töreni yapılacak. Janjan, Ben Gördüm (Min Dit), Toprağa Uzanan Eller ve Mavi Dalga adlı yerli filmlerde ses kayıt görevi yapan Garip Özdem’in çalıştığı yabancı belgesel, kısa ve sinema filmleri arasında ise Agnes la Chute, Die Letzte Garbe, A Damn Killer, No Chairs, Urban Explorer Crashkurs, Global Home, Hasan’s Letzter Tango, For Snoen Faller, Land of Light adlı filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

