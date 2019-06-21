Usta Oyuncunun Bu Sahneleri Çok Konuşulacak

Sevilen oyuncu Suzan Aksoy rol aldığı Geçmiş Olsun adlı filmde canlandırdığı Gülsün Abla karakteriyle seyirciyi çok şaşırtacak. İnsanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallelinin yaşadığı büyük değişimi konu alan filmde, Aksoy mahallenin sevilen ablası Gülsün’e hayat veriyor. Dünya nüfusunu tehdit eden ve yokluklara neden olan virüsün yayılmasıyla Gülsün abla’nın geçirdiği değişim filmde seyirciyi kahkahaya boğacak.

Basın Bülteni

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