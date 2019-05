Rocketman’ın Gösterimi Öncesinde Spotify, Elton John’un En Çok Dinlenen Şarkılarını ve Müzik Kariyerindeki Kilometre Taşlarını Açıkladı

Elton John’un hayatını konu alan biyografik film Rocketman’in dünya genelinde gösterimine hazırlanırken, dinleyicilerin bu ikonik müzisyenle Spotify’da nasıl vakit geçirdikleri dikkat çekiyor. Elton John’un müziği Spotify’da 2 milyardan fazla dinlendi ve platform bünyesinde bulunan 39 milyondan fazla çalma listesinde yer aldı. 250 milyon dinlenme rakamı ile dünyada en popüler Elton John şarkısı, filme de adını veren Rocket Man (I Think It’s Going to be a Long, Long Time) olarak karşımıza çıkıyor. John’un Spotify’da en çok dinlenen albümü Honky Chateaux’ta yer alan filmin şarkısı Türkiye listesinde de sanatçının en çok dinlenen şarkısı olarak ilk sırada yer alıyor.

