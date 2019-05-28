Bol Ödüllü Yönetmen Kıvanç Sezer’in Nisanda Çekimleri Tamamlanan Küçük Şeyler Filmine Karlovy Vary’den Müjdeli Haber

İlk filmi Babamın Kanatları ile festivallerde adını başarıyla duyuran yönetmen Kıvanç Sezer’in Nisan 2019’da çekimlerini tamamladığı ikinci filmi Küçük Şeyler, 54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde yarışmaya hak kazandı. Yapımcılığını Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı’nın üstlendiği Küçük Şeyler, kurgu sürecinin ardından Karlovy Vary’den gelen müjdeli haberle festival yolculuğuna hızlı bir başlangıç yapmış oldu.

Basın Bülteni

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