Rıza Oylum’un İran Sineması Adlı Kitabı Yayınlandı

Ülke sinemaları üstüne çalışmalarıyla tanınan sinema yazarı Rıza Oylum’un yazdığı İran Sineması kitabı yayımlandı. Seyyah Kitap etiketiyle yayımlanan kitap, İslam Devrimi’nin 40. yılında İran’da sinemanın gelişimine ışık tutmayı amaçlıyor. İran sinemasının geçirdiği evreler, yönetmen bilgileri, film kritikleri ve tematik bir yaklaşımla İran sineması üstüne yapılan sosyolojik ve politik analizler kitapta okuyucuyu bekliyor. İran’daki film festivalleri, Türkçe çekilen filmler, edebiyat uyarlamaları, devrimin sinemaya etkileri ve sansür üstüne yazılar kitaptaki başlıklardan bazıları. İran Sineması kitabıyla birlikte Dünya Sineması Kitaplığı serisinin 6. kitabı yayımlanmış oldu.

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