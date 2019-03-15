17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Yarınlar: 16 Mart 2019 Cumartesi Programı

17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali devam ediyor. Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 17:00’de Ünkapanı belgeseli gösterimi sonrası Müzik Piyasasında Erkeklik ve İktidar söyleşisinde Ünkapanı yönetmeni Müjde Yazıcı Ergin ve Alin Taşçıyan sektörün cinsiyetliğini ve sorunlarını konuşacak. Ünkapanı belgeseli, bir dönem altın çağını yaşamış Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nın 2000’li yıllardaki durumunu gözler önüne seriyor. 1980’ler ve 90’larda milyonlarca kaset satılan dükkânlardan günümüzde geriye çok az sayıda yapım şirketi kaldı.

Basın Bülteni

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