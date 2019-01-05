Sinema Meslek Birlikleri, Mecliste Görüşülen Sinema Kanunu Teklifiyle İlgili Açıklama Yaptı

Sinema meslek birlikleri, TBMM’ye sevk edilen kanun değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle: “Sinema meslek birlikleri olarak 21 Aralık 2018 tarihinde TBMM’ye sevk edilen 5224 sayılı ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile ilgili ortak görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Yönetmen, senarist, yapımcı ve tüm diğer icracı sanatçıların üyesi olduğu meslek birlikleri olarak 5224 sayılı …”

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