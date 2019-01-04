Robert Lence ile Aleksey Tsitsilin’in yönettiği animasyon film Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna (Snezhnaya Koroleva: Zazerkale – The Snow Queen: Mirror Lands), 22 Şubat 2019’da CVG Mars Dağıtım dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sihirli Ayna’yı kullanarak insanları kandıran Kral Harald’ın planını öğrenen Gerda, Engel olmak için elinden geleni yapacaktır ancak Aynalar Diyarı’na sadece sihir yeteneği olanlar gidebilmektedir. Ailesinde sihir yeteneği olmayan tek kişi Gerda’dır ve bu yüzden kendini işe yaramaz biri olarak görmektedir. Ailesini Aynalar Diyarı’ndan kurtarması için Gerda’ya Karlar Kraliçe’sinin hayali yardım eder.

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