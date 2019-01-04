Engin Akyürek, Yeni Filmi Bir Aşk İki Hayat İçin Saçını Kesti

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu Bir Aşk İki Hayat’ta Engin Akyürek, Umut karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak. Filmde, Akyürek’in sevenlerini bir sürpriz bekliyor. İzleyenleri aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında bir yolculuğa çıkaracak olan Bir Aşk İki Hayat’ta Akyürek, senaryo gereği çekim sırasında saçlarını kendisi kesti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanda da görülen bu sahne ve Engin Akyürek’in kısa saçlı hali şimdiden dikkat çekti.

Basın Bülteni

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