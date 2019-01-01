2018’in Son Vizyon Filmi

2018 yılı biterken sinema salonları ödüllü yönetmen Talip Karamahmutoğlu filmi Müsaadenizle Büyükler ile buluştu. Seri olarak çekilmesi planlanan Müsaadenizle Büyükler isimli sinema filminin ilk çalışması 2018 yılı son yapımı olarak vizyona girdi. Çocuk oyuncuların başrolde olduğu yapımda karakter oyuncusu Ayhan Eroğlu, yapıma oyunculuk gücüyle renk kattı. Eroğlu, sokak hayvanlarına dikkat çeken filmde rol almaktan büyük keyif duyduğunu da vurguladı.

Basın Bülteni

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