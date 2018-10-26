Köprüde Buluşmalar Fragman Atölyesi Seçkisi Açıklandı

İstanbul Film Festivali – Köprüde Buluşmalar tarafından tasarlanan ve Türkiye’de ilk kez 2017 yılında düzenlenen Fragman Atölyesi üçüncü kez 25 Ekim – 19 Kasım tarihlerinde düzenleniyor. Filmlerin tanıtımı ve pazarlanması için en önemli malzemelerden biri olan fragmanın yapım aşamasının önemini vurgulamayı ve Türkiye’de yüksek kalitede fragman üretimini artırmayı hedefleyen atölye aynı zamanda kurgucuların fragman yapımında uzmanlaşmasına da destek olmayı amaçlıyor.

Basın Bülteni

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