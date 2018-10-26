Haberler

Dünyaca Ünlü Rap Yıldızı Snoop Dogg’dan İyi Oyun’a Özel Şarkı

Yorum yapın

Büyük prodüksiyonu ve sıra dışı konusuyla merak uyandıran, 02 Kasım’da vizyona girecek İyi Oyun’un müzikleri çok konuşulacak. Filmin iddialı şarkılarında dünyaca ünlü rap yıldızı Snoop Dogg, Hey! Douglas, Gripin ve Gazapizm gibi isimlerin imzası bulunuyor. Genç ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan İyi Oyun, sadece Türkiye ve dünyanın ilk e-spor filmi olmasıyla değil, müzikleriyle de dikkat çekecek. Film, beş gencin, dünyada 100 milyonların oynadığı League of Legends adlı oyunun Türkiye’deki büyük finaline hazırlanma sürecini anlatıyor.

Edis

Gazapizm

Gripin

Hey Douglas

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir