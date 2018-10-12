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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali Sona Erdi

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Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, Ali Atay’ın ikinci uzun metraj filmi Ölümlü Dünya’nın Cunda Meydan’ındaki açıkhava gösterimi ile sona erdi. Gösterim öncesi konuşan festival direktörü Azize Tan, ilk yılda gösterdikleri büyük ilgi için izleyicilere teşekkür etti. Oyuncu Hazal Kaya da, film çekimleri nedeniyle Ayvalık’a gelemeyen Ali Atay’ı temsilen Cundalılara iyi seyirler diledi.

Hazal Kaya – Azize Tan

Hazal Kaya – Burak Deniz

Murat Düzgünoğlu – Baran Şükrü Babacan

Festival Ekibi

Cunda Meydanı’nda Açık Hava Sineması

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