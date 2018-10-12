Alex Sebastian’ın yönettiği ve Kj Schrock, Tina M. Schuster ile Sarah Taylor’un seslendirdiği animasyon film Troller ve Dinozorlar (Trolled), 21 Aralık 2018’de Özen Film dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, bir Prenses, bir dinozor, sevimli ve küçük troller, periler, Elfler ve Goblinler ile büyük bir macera ve zorlu, sihirli bir yolculuk hikâyesini anlatıyor. Bir ejder, Trol krallığını ele geçirmek için çok kötü planlar hazırlamaktadır. Prenses Cupcake ve O’nun cesur arkadaşları olan yaramaz, haşarı troller ve bir avuç sihirli yaratık, tüm güçlerini birleştirebilirlerse ancak o zaman Trol krallığını kurtarabileceklerdir.

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