Özel Etkinlikler

Bridgestone ile Sinema Yolculuğu

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Bridgestone, hayata geçirdiği özel projeyle, Uniq Açık Hava Festivali’ndeki 5 filmi, özel üretilmiş Bridgestone kamp sandalyelerinden izleme imkânı sunuyor. Koltuklar gösterimler sonrası sinemaseverlere hediye edilecek.The Shape of Water, Loving Vincent, Lady Bird, The Death of Stalin ve The Square adlı filmler Bridgestone’un özel deneyimi ile beyazperdeye gelecek.

Gösterilecek Filmler

Loving Vincent
Meydan (The Square)
Stalin’in Ölümü (The Death of Stalin)
Suyun Sesi (The Shape of Water)
Uğur Böceği (Lady Bird)

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