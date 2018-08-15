25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda Finalistler Belli Oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 22 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’na yapılan film başvurularının değerlendirilmesi sonucunda ön elemeyi geçerek ana jüri önüne çıkarılmasına karar verilen 28 film belirlendi. Türkiye’deki iletişim ve güzel sanatlar fakültelerinde Sinema-TV öğrenimi gören öğrencilerin başvurularını değerlendiren ön jüri, belgesel film dalında 9, canlandırma filmi dalında 4, deneysel film dalında 5, kurmaca film dalında 10 filmi ön elemeyi geçmeye uygun buldu.

Basın Bülteni

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