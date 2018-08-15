Ali Kemal Çınar’ın Yeni Filmi Arada Desteklerinizi Bekliyor

İlk Kürt süper kahraman filmi Gencô ile tanınan Ali Kemal Çınar, yeni filmi Arada’yı (Di Navberê De) bitirmek için son yıllarda gittikçe yaygınlaşan platformlarından Fongogo üzerinden destek arıyor. Çekimleri 2018’in Şubat ayında başlayan ve yaklaşık iki ay süren filmin kurgusu da bitmiş durumda. Yönetmen Ali Kemal Çınar, post-prodüksiyon için gerekli bütçenin toplanması için Fongogo üzerinden başlatılan kampanyayla filmini tamamlamak istiyor.

Basın Bülteni

Destek vermek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.