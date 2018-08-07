Kabir Khan’ın yönettiği ve Salman Khan, Kareena Kapoor, Nawazuddin Siddiqui ile Harshaali Malhotra’nın oynadığı Bajrangi Bhaijaan: Sevginin Gücü (Bajrangi Bhaijaan), 17 Ağustos 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

5 yaşında Pakistanlı Müslüman bir kız olan Şahida, doğuştan konuşamıyordur. Annesi tedavi olması için Şahida’yı Hindistan’a götürür. Ancak Şahida, uyuyan annesinden habersiz trenden iner. Tren hareket edince sesini duyuramaz ve bir başına oracıkta kalır. Küçük kızın yolu, Bajrangi adlı iyi kalpli bir adamla kesişir. Bajrangi, Şahida’nın ailesini aramaya ve bulmaya kararlıdır.

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