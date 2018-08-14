Bollywood Süperstarı Salman Khan’dan Türk Hayranlarına Mesaj

Bollywood’un en parlayan yıldızlarından Salman Khan, 17 Ağustos’ta Bajrangi Bhaijaan: Sevginin Gücü filmi gösterime girmeden önce Türk hayranlarına özel bir mesaj gönderdi: “Türkiye’deki tüm dostlarım, lütfen gidin ve Bajrangi Bhaijaan’ı izleyin. Beğeneceğinize eminim.” Gösterime girdiği her ülkede büyük beğeni toplayan Bajrangi Bhaijaan: Sevginin Gücü, Hint sinemasının en unutulmaz filmlerinden de biri. Film, CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla sinemalarda vizyona girecek.

Basın Bülteni

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