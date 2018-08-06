Brad Baruh’un yönettiği ve Barbara Crampton, Brea Grant, A. J. Bowen ile Elise Luthman’ın oynadığı Bitmeyen Gece (Dead Night), 10 Ağustos 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Hann Media tarafından vizyona çıkarılıyor.

James ve karısı Casey, çocuklarıyla birlikte haftasonu tatiline çıkarlar. Aslında bu bir tatilden çok, kocasına ölümcül kanser teşhisi konan Casey’nin alternatif tedavi deneme çabasıdır. Pollack ailesi, Oregon’da iyileştirici etkisi olduğu söylenen, gözlerden uzak bir kulübeye giderler. James, karlı bir akşamda odun aramak için çıktığı ormanda yürürken yerde baygın yatan bir kadın görür. Aile, bu gizemli kadının bir dizi olaya sebep olacağından habersizdir.

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