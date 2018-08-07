Bilkent Station’da Açık Hava Sinema Keyfi Devam Ediyor

Bilkent Station, ziyaretçilerine açık havada sinema keyfi sunmaya devam ediyor. Açık Hava Sinema Geceleri’nin ikincisiyle ziyaretçiler bir kez daha keyifli akşamlar yaşayacak. Temmuz ayında gerçekleşen gösterimlerde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Bilkent Center, Ankaralılara sinemamızın en sevilen filmlerini açık havada izleme fırsatı sunacak. 10 – 12 Ağustos’ta düzenlenecek gösterimlerde, Ferzan Özpetek’in yönetmen koltuğunda oturduğu Cebimdeki Yabancı, Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini üstlendiği Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk ve Türkiye’nin Oscar adayı, Can Ulkay’ın Ayla’sı sinemasever izleyicilerin karşısına çıkacak.

Gösterilecek Filmler

Ayla

Cebimdeki Yabancı

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk