Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle, Türkiye’de bu alanda bir platform oluşturan Akbank Kısa Film Festivali, 18 – 28 Mart 2019 tarihleri arasında 15. kez düzenlenecek. Festivalin en çok ilgi gören ve geçtiğimiz yıl 65 ülkeden 1.342 filmin başvurduğu yarışma bölümü için son başvuru tarihi 30 Kasım 2018 Cuma olarak açıklandı. 15. Akbank Kısa Film Festivali, Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Kısadan Uzuna, Deneyimler, Belgesel Sinema, Perspektif, Özel Gösterim ve Akbank Kısa Film Forum bölümleri, geniş katılımlı atölye çalışma ve söyleşileriyle sinemaseverlere keyifli bir program sunacak.

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