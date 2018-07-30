Yeşilçam’ın Usta İsmi Sadri Alışık’ın Hiç Bilinmeyen Filmi Gün Yüzüne Çıktı

2016’da vefat eden yönetmen Ülkü Erakalın’ın özel eşyaları sahaflara satıldı. Bu arşivden hakkında hiçbir bilgiye rastlanmayan ve kayıp olduğu söylenen Ayyaş filminin senaryosu ve görüntüleri ortaya çıktı. Sadri Alışık, Çolpan İlhan, Renan Fosforoğlu ve birçok tanınmış oyuncunun rol aldığı filmin fotoğrafları ilk kez yayınlandı. Belirsiz nedenlerden dolayı yarıda kalan Ayyaş filmi aslında kayıp bir film değil. 92 sayfalık ve 178 sahnelik filmin sadece 42 sahnesi filme çekilebilmiş durumda. Erakalın’ın o günlerde yakın çevresine filmden bir hayli ümitli olduğunu, festivallerde ödül almayı ümit ettiğini söylediği biliniyor.

Çolpan İlhan – Sadri Alışık



Renan Fosforoğlu – Sadri Alışık

