Ramazan Özer’in yönettiği ve Sefa Kındır, Mami Emen, Emre Gül ile Deniz Oral’ın oynadığı Facia Üçlü, 24 Ağustos 2018’de TME Films dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sosyal medyada samimiyetleri ile takipçilerini kahkahaya boğan Facia Üçlü ekibi beyazperdede. Tesadüfler sonucu hayatları kesişen üçlü Emre’ye dedesinden kalan tarlaları almak için köyün yolunu tutar. Esas plan tarlaların üzerine konmakken Emre’nin muhtarın kızına aşık olması ile işler değişir. Üçlü kızı elde etmek için, işi araba yarışına kadar götürür. Köyde düzenlenen araba yarışının kazananı üçlünün planını tekrar alt üst edecektir.

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