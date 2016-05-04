Mehmet Can Mertoğlu’nun yönettiği ve Şebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Zuhal Gencer Erkaya ile Mustafa Ragıp Adıgüzel’in oynadığı Albüm, 04 Kasım 2016′da M3 Film dağıtımıyla Kamara Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Cüneyt ile Bahar Bahtiyaroğlu, otuzlu yaşlarının sonuna merdiven dayamış, sekiz yıllık evli bir çifttir. Cüneyt bir lisede tarih öğretmeni, Bahar ise bir vergi dairesinde memur olarak çalışmaktadır. İkili, doğal yollardan çocuk sahibi olamadıkları için sonunda evlat edinmeye karar vermişlerdir. Ancak müstakbel çocuklarının gelecek yıllarda kendilerini biyolojik olarak da anne baba olarak sevmelerini ve benimsemelerini istemektedirler.