Açık Hava Sinemasını Özleyenler Vadistanbul’a

Sinema keyfi yazın açık havada yaşanır diyorsanız, beyazperdenin en iyilerini izlemeye Vadistanbul’a davetlisiniz. Ay ışığında sinema keyfi her Cuma akşamı 21:00’de Vadistanbul’da. Bu Cuma günü fantastik türde çocuk animasyon filmi Coco sinemasever çocuklar ve ailelerle buluşacak. Şehrin merkezinde, aynı zamanda doğanın içerisinde, açık hava sinema keyfi yaşamak isteyenlere duyurulur; 14 Eylül’e kadar Vadistanbul’da her Cuma akşamı beyazperdenin en iyi filmleri var. Ay ışığında Türk filminden, animasyona, maceradan, komediye pek çok film her Cuma saat 21:00’de Vadistanbul Festival Alanı’nda misafirlerle buluşuyor.

Gösterilecek Filmler

Ailecek Şaşkınız

Coco

Doğu Ekspresinde Cinayet (Murder on the Orient Express)

Ferdinand

Hadi Be Oğlum

Mucize (Wonder)

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (Solo: A Star Wars Story)

Tomb Raider