Carlos Saldanha’nın yönettiği ve John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodriguez ile Daveed Diggs’in seslendirdiği animasyon film Ferdinand, 22 Aralık 2017’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ferdinand büyük bir kalbi olan dev bir boğanın hikâyesini anlatıyor. Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra, yakalanıp evinden koparılır. Ailesine geri dönmeye karar verdiğinde yanlış bir ekiple son macerasına atlar. İspanya’da geçen Ferdinand filmi bir boğayı onun dış görünüşüne göre yargılamamanız gerektiğini ispatlar.