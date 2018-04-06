Ron Howard’ın yönettiği ve Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke ile Donald Glover’ın oynadığı Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (Solo: A Star Wars Story), 25 Mayıs 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çok çok uzak bir galakside, sevilen kötü karakterlerin çok olduğu filmde macera dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasında cesaret gerektiren maceralara atılırken, Han Solo gelecekteki muhtemel yardımcı pilotu Chewbacca ile arkadaş olur. Ve Star Wars efsanesindeki beklenmedik kahramanların rotasını belirleyen bu yolculukta, kötü nam salmış kumarbaz Lando Calrissian ile tanışır.

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