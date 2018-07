Ol Parker’in yönettiği ve Christine Baranski, Pierce Brosnan, Dominic Cooper ile Colin Firth’in oynadığı Mamma Mia: Yeniden Başlıyoruz (Mamma Mia: Here We Go Again), 20 Temmuz 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

1979 yılında, Donna ve arkadaşları Oxford Üniversitesi’nden mezun olur ve Donna, Yunan Adası Kalokairi’ye gitmek üzere maceraya başlar. Yolculuk sırasında üç yakışıklı genç erkek, Harry, Bill ve Sam ile tanışır. Şimdiki zamanda ise Sophie, üvey babası Sam’in de yardımıyla Donna’nın tavernasını muhteşem Bella Donna Oteli’ne dönüştürmeye çalışmaktadır.

