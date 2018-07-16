Küçük Bir Rica’dan Yeni Poster

Yönetmen Paul Feig’in, Darcey Bell’in aynı isimli çok satan romanından beyazperdeye aktardığı Küçük Bir Rica’dan (A Simple Favor) yeni bir poster yayınlandı. Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı film ülkemizde ABD ile aynı anda, 14 Eylül’de sinemalarda gösterime girecek. Stephanie, hayatını Youtube’ta paylaştığı videolardan kazanan vlogger bir annedir. Bir gün, en yakın arkadaşı Emily aniden ortadan kaybolur. Stephanie tüm enerjisini Emily’ye ne olduğunu öğrenmeye harcarken, Emily’nin kocası Sean da şaşırtmacalar, ihanetler, sırlar ve bu sırların açığa çıkmasıyla, aşk, sadakat, cinayet ve intikamla dolu bu hikâyede ona yardım edecektir.

Basın Bülteni

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