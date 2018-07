Sinematek / Sinema Evi Kadıköy’de Yeniden Hayat Buluyor

Sinematek / Sinema Evi, 25 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen ön tanıtım gecesinin ardından yoluna devam ediyor. Sinematek / Sinema Evi, doyurucu bir programla izleyicilerinin karşısına çıkarak Ernst Lubitsch’in komedi klasiği Olmak veya Olmamak’ın (To Be or Not to Be) seyirciyle buluştuğu ön tanıtım gecesindeki heyecanı daimi kılmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda, Sinematek / Sinema Evi ekibinden Jak Şalom ve Fırat Yücel, İtalya’nın Bologno kentinde Bologno Sinemateki’nin düzenlediği Il cinema Ritrovato Film Festivali’ne katılarak saygın sinematek ve film arşivlerinin yöneticileri ile buluşup program çalışmalarına hız kazandırdılar.

