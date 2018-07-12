Matthew Ross’un yönettiği ve Keanu Reeves, Ana Ularu, Pasha D. Lychnikoff ile Dmitry Chepovetsky’nin oynadığı Sibirya (Siberia), 20 Temmuz 2018’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Lucas, Amerikalı bir elmas tüccarıdır. Ender bulunan mavi elmasları satmak için St. Petersburg’a giden Lucas’ın elmaslarının gerçek olmalarından şüphelenilince işler karışır. Elmasları ve ortağı ortadan kaybolan elmas tüccarı Lucas, soluğu Sibirya’da alırken gizemli Katya ile de tutkulu bir ilişkiye girer. Lucas’ın elmaslarını ve ortağını bulmak için vakti iyice azalırken elmas dünyasının kirli oyunlarından kaçışın olmadığını anlayacaktır.

İlgili