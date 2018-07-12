Milyonluk Kuş Sinema Filminin Çekimleri Tamamlandı

Başrollerini Ufuk Özkan ve Gökçe Özyol’un oynadığı Milyonluk Kuş adlı komedi filminin çekimleri tamamlandı. Oldukça keyifli geçtiği vurgulanan çekimler Bakü’de 4 haftada tamamlandı. Maceralı komik hikâyesi ve güçlü kadrosuyla merak uyandıran filmin yönetmenliğini Hayal Aslanzade, senaristliğini Tevekkül T. Mehreliyev üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ufuk Özkan ve Gökçe Özyol’un yanı sıra, Mehtap Bayri, Müşfiq Şahveriyev, Dilara Aliyeva yer alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.