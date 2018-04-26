13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 01 – 07 Mayıs Tarihleri Arasında Gerçekleşecek: Sessizlik Sinemada Güzel

13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 01 – 07 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festivalde film gösterimleri yine ücretsiz olacak. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan festivalin 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü 19:30’da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak açılış gecesini İrfan Değirmenci sunacak. Gecede her yıl olduğu gibi bir set işçisine plaket verilecek. Özel konuğu Ayşen Gruda’nın olacağı gecede açılış filmi olarak Ercan Kesal’ın yönettiği Fındıktan Sonra adlı belgesel film gösterilecek.

Basın Bülteni

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