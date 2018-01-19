Bu yıl 13. kez düzenlenecek olan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 01 – 07 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da aynı anda gerçekleşecek. Ardından Anadolu’daki yolculuğuna çıkacak. Festivalin düzenleyicileri arasında DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikalar, SES, TTB, Halkevleri ve Sendika.Org’da bulunuyor. Ücretsiz, sponsorsuz ve yarışmasız bir festivalde belgesel, kısa ve uzun kurmaca filmlerinizi onbinlerce kişiyle buluşturmak istiyorsanız 15 Şubat 2018 olan son başvuru tarihine kadar 13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’ne gönderebilirsiniz.