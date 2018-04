Chandrasekaran G’nin yönettiği animasyon film Peter Pan – Tinker Bell: Sihirli Dünya (The Quest For The Never Book), 25 Mayıs 2018’de Özen Film dağıtımıyla Vişne Produktion tarafından vizyona çıkarılıyor.

Peter Pan ve arkadaşlarının görevi gizli adayı ve sihirli kitabı korumaktır. Kaptan Kanca ve korsanları uzun süredir Peter Pan’ın peşindedirler. Gizli adada herkes mutludur ve her gün birbirinden daha eğlenceli geçmektedir. Bir gün güçlerini kötülük için kullanmayı seçen Kaptan Kanca, Peter Pan ve arkadaşlarını ele geçirir. Gizli ada ve sihirli kitap tehlikededir. Tinker Bell ve arkadaşlarının yapacağı yardım Peter Pan ve sihirli kitabı kurtarabilecek midir?

