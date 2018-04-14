37. İstanbul Film Festivali Günlüğü: 14 Nisan 2018 Cumartesi

37. İstanbul Film Festivali’nde 14 Nisan 2018 Cumartesi günü Yarışma Dışı bölümünde yer alan Eksi Bir, 11:00’de Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Orhan Oğuz’un katılımıyla; yine Yarışma Dışı bölümünde yer alan Locman, 19:00’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Şükrü Alaçam’ın katılımıyla; Uluslararası Yarışma filmlerinden Görgü Kuralları, saat 19:00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de, oyuncu Isabél Zuaa’nın katılımıyla gösterilecek.
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