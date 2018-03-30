Hacı Mehmet Duranoğlu ile Atalay Taşdiken’in yönettiği belgesel film Bırakın Çocuk Oynasın, 06 Nisan 2018’de At Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

20. yüzyılın sanat anlayışını önemli ölçüde dönüştüren sinema sanatı teknolojisinin Osmanlı coğrafyasında yaygınlaşması sürecine odaklanan film, yazılı kaynaklarda adı geçmesine rağmen araştırmacıların inceleme şansına çoğu zaman sahip olamadığı filmlerden görüntülerin yanı sıra, çeşitli görsel materyalleri izleyiciyle buluşturuyor. Konu üzerine belgeler ve ilgili tartışmalar yeniden değerlendirilirken sinema tarihinde yeni yeni sorulara vesile olmak amaçlanıyor.

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