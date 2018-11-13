Bir Arşive İhtiyacımız Var

8. Malatya Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Panorama Bölümü filmlerinden Bırakın Çocuk Oynasın filminin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yönetmen Atalay Taşdiken’in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Bırakın Çocuk Oynasın, Osmanlı coğrafyasında sinemanın gelişiminin izlerini süren bir belgesel. Yönetmen Taşdiken, filmi izlenebilir bir formatta tutmak için birçok kısmı atmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Basın Bülteni

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