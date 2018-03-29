İvana Sert ve Peker Açıkalın Basın Mensuplarıyla Öğle Yemeğinde Buluştu

06 Nisan’da vizyona girecek olan Karımı Gördünüz mü? filminin oyuncuları İvana Sert, Peker Açıkalın, Dilay Korkmaz, Berna Öztürk, Teoman Ayık, Toygun Ateş, Mehmet Çepiç ve yönetmeni Bülent Pelit 29 Mart Perşembe günü Etiler’deki Hatay Medeniyetler Sofrası’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yemek sonrası soruları yanıtlayan İvana Sert: “Çok heyecanlıyım; harika bir ekiple çalıştım.” dedi. Peker Açıkalın’ın oyunculuğunu çok beğendiğini ve ondan çok şey öğrendiğini de sözlerine ekleyen Sert, gazetecilerin “Oyunculuğu sevdiniz mi?” sorusuna ise esprili bir yanıt vererek “Başınıza bir de oyuncu oldum. Bir o kalmıştı.” diye yanıt verdi.

Basın Bülteni

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