Bülent Pelit’nin yönettiği ve Peker Açıkalın, İvana Sert, Nuri Alço ile Coşkun Göğen’in oynadığı Karımı Gördünüz mü? 06 Nisan 2018’de Derin Film dağıtımıyla Aras Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ünlü iş adamı Hakkı Geçer, oldukça gösterişli karısı Makbule Geçer ile yaz tatiline çıkar. Birçok turistik tesisi, yatı olan Hakkı, karısının farklı bir yerde tatil yapmak istemesine bir anlam veremezken, onun bu arzusunu kırmaz ve yerine getirir. Özel vip araçları otelin önüne yaklaşır, onlarca bavul tesise taşınır. Otel müdürü Selçuk, bu ağır müşterilerini kapıda karşılar. Hakkı, etrafa laf yetiştirmeye çalışırken, karısının yanında olmadığını fark eder, koca tesisin içinde karısını aramaya başlar.