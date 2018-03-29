Süreyya Küçük’ü Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Süreyya Küçük, 29 Mart 2018 Perşembe günü hayatını kaybetti. Yazdığı ve yönettiği Uyanış adlı tiyatro oyunu ile seyirci önüne çıkan Küçük Kedi Özledi, Karaoğlan ve Alkarısı adlı sinema filmlerinde oynadı. 1961 doğumlu sanatçı için 30 Mart 2018 Cuma günü 11:30’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek ve cenazesi, Yukarı Mahalle Yeni Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Kurtköy Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.