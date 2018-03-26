Eskimeyen Filmler: Timeless Movies 2, Küre Yayınları’ndan Çıktı

Eskimeyen Filmler: Timeless Movies 2, adlı kitap sinema yazarı Barış Saydam’ın derlemesiyle Küre Yayınları’nca dağıtıma verildi ve kitapçı raflarında yerini aldı. Eskimeyen Filmler: Timeless Movies 2, sinemamızın klasikleşmiş filmlerinden sayılan Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Sevmek Zamanı, Umut ve Yangın Var; gizli hazineler bölümünde Camdan Kalp, Faize Hücum, Gölge Oyunu, Gramofon Avrat, Kahveci Güzeli, Reis Bey ve Selamsız Bandosu; Yeni Türk Sineması’nda taşra temsili teması altında ise Kız Kardeşim: Mommo, Tepenin Ardı, Vizontele ve Yozgat Blues filmleriyle ilgili çeşitli akademisyen ve yazarların en önemli yazılarına yer verildi.