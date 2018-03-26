Margarethe von Trotta’nın yönettiği ve Haluk Bilginer, Ingrid Bolsø Berdal, Katja Riemann ile Tinka Fürst’ün oynadığı Eski Kocam(ız) (The Odd Couple – Forget About Nick), 06 Nisan 2018’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eski bir model olan Jade, kocası Nick’in yardımıyla kendi işini kurar. İş hayatında başarı basamaklarını hızla çıkmak isteyen Jade’in özel hayatı, Nick’in eski eşi Maria ve kızları Stephanie’nin çat kapı hayatına girmeleriyle alt üst olur. Maria ile yaşadığı tüm zıtlaşmalar, çekişme ve anlaşmazlıklar Jade için hem özel hayatında hem de iş hayatında zamanla yerini bir kadın dayanışmasına bırakacaktır.

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